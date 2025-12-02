Эксперт Скурлов: "Зимнее яйцо" может побить на торгах рекорд на изделия Фаберже

Ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже считает, что цена может составить $27 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. "Зимнее яйцо" Фаберже 1913 года из императорской серии (таких всего 50), выставленное на торги аукционным домом Christie’s в Лондоне, может установить новый ценовой рекорд на изделия Фаберже. Такой оценкой поделился с ТАСС исследователь наследия знаменитого ювелира, кандидат искусствоведения, эксперт Министерства культуры РФ, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже Валентин Скурлов.

"В России 10 императорских пасхальных яиц в Оружейной палате и 9 императорских в Музее Фаберже в Петербурге. Самое дорогое пасхальное яйцо от Фаберже, стоимостью $18,5 млн, "Ротшильдовское", продано в 2007 году на аукционе Christie’s (но это не императорское яйцо, которых всего 50). В 2014 году "Ротшильдовское" яйцо наш президент подарил Эрмитажу. Надеюсь, что сегодня в Лондоне рекорд цены на изделия Фаберже будет превзойден. Предварительная оценка: £20 млн, или $27 млн", - сказал ТАСС эксперт.

После Октябрьской революции 1917 года яйцо было продано в Европу за £450 и сменило несколько частных коллекций, а с 1975 по 1994 год считалось утерянным, пока не "всплыло" на аукционе Christie's в Женеве в 1994 году, где было продано за $5,587 млн. В 2002 году на торгах в Нью-Йорке оно ушло с мировым рекордом за $9,58 млн. Издание Forbes сообщало, что тогда яйцо на аукцион выставили наследники катарского шейха Сауда бен Мухаммеда Аль Тани.

Возможная рекордная стоимость "Зимнего яйца" обусловлена прежде всего естественной инфляцией, отметил Скурлов. "Прошло 24 года. Сейчас унция золота стоит $140, а в 2001 году - $35", - пояснил он. Так, в пересчете на золото, хранящееся в Эрмитаже "Ротшильдовское" яйцо (часы-яйцо Ротшильда) должно сегодня стоить около $74 млн.

"Зимнее яйцо" - это пасхальный подарок Николая II, который император преподнес своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 1913 года. Корпус яйца выполнен из горного хрусталя и украшен резьбой, имитирующей морозные кристаллы. Изделие, украшенное более чем 4 тыс. бриллиантов огранки "роза", стоит на хрустальной подставке в виде тающего льда. Внутри яйца - корзинка с букетом подснежников из кварца и жадеита, символизирующих весну.

Монтировка яйца и закрепка бриллиантов и алмазов исполнена в мастерской Альберта Хольмстрема. Камнерезная работа исполнена в мастерских Фаберже под руководством Петра Кремлева. Идея, концепция и работа - это деятельность нескольких десятков сотрудников фирмы, указал Скурлов.