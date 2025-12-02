Международную федерацию прав человека признали нежелательной организацией в РФ

Ассоциацию основали во Франции в 1922 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило французскую ассоциацию "Международная федерация прав человека" (FIDH) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

