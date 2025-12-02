Депутат Саранова: упрощенная сдача ОГЭ удержит молодежь в Тверской области

В ходе эксперимента девятиклассники будут сдавать два экзамена вместо четырех при условии поступления в средне-специальные учебные заведения

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Эксперимент, в рамках которого ученики 9 классов будут сдавать два экзамена вместо четырех при условии поступления в средне-специальные учебные заведения, удержит молодых людей в Тверской области и поможет им быть востребованными на рынке труда. Такое мнение высказала ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова.

"В Тверской области существует широкая сеть средне-специальных учебных заведений и целый ряд мощных предприятий, нуждающихся в регулярной кадровой "подпитке". Новация о запуске эксперимента в части сдачи ОГЭ поможет оставаться нашей молодежи в регионе и быть востребованной на родной земле - найти себе место, в том числе в значимых для региона отраслях, таких как машиностроение или медицина", - считает Саранова.

Эксперимент по упрощению поступления в организации СПО с 2026 года планируют распространить на Московскую, Тверскую, Ростовскую, Тюменскую области и Республику Татарстан. Пока в нем принимают участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. "За прошедшие два года эксперимент доказал свою эффективность - число выпускников 9 классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию, сократилось почти на 40%. То есть мы видим, что введение этих особенных условий сдачи ГИА позволяет ребятам лучше справляться с итоговой аттестацией. Важно, что субъекты - участники эксперимента могут создавать особые условия для стимулирования абитуриентов к поступлению на нужные для региона рабочие специальности", - сказала Саранова.

Она отметила, что инвестиционная активность в Тверской области продолжает расти. "Уже сегодня на территории региона более 3 тыс. предприятий промышленного комплекса, а развитие этого направления также означает и повышенный интерес со стороны руководства компаний к вопросам подготовки необходимых кадров", - добавила Саранова.