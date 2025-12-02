Смоленская таможня передала партию конфискованных генераторов для нужд СВО

Товары следовали из Китая в Польшу по процедуре таможенного транзита

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Партию конфискованных генераторов из Китая общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей передали смоленские таможенники Министерству обороны России для использования в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе таможни.

"Смоленская таможня передала Министерству обороны России 43 конфискованных дизельных генератора стоимостью порядка 2,5 млн рублей. Товары следовали из Китая в Польшу по процедуре таможенного транзита", - сообщили в пресс-службе.

За несоблюдение запретов и ограничений при их перемещении возбуждено дело об административном правонарушении. Решением суда генераторы обращены в федеральную собственность, после чего переданы представителям Минобороны России для использования участниками СВО при ремонте боевой техники и для улучшения бытовых условий.