На ВДНХ заработала почта Деда Мороза

"Новогодняя почта" будет работать до 15 января 2026 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ящики новогодней почты, через которые можно отправить письма в Московскую усадьбу Деда Мороза, появились в разных локациях ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"Гости главной выставки страны могут отправить письма зимнему волшебнику и получить от него ответ с самыми теплыми пожеланиями на бланке Московской усадьбы Деда Мороза. Специальные ящики разместили в инфоцентре ВДНХ в арке Главного входа, семейном тематическом парке "Орион", Центре национальных конных традиций, центре океанографии и морской биологии "Москвариум", - говорится в сообщении.

Письмо с поздравлениями и мечтами можно опустить в ящик, обязательно указав на конверте обратный адрес. Все письма будут направлены в столичную резиденцию Деда Мороза, где пройдут тщательную сортировку под контролем зимнего волшебника. Указавшие обратный адрес получат ответ по почте. "Новогодняя почта" будет работать на ВДНХ до 15 января 2026 года.