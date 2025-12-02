Во Владикавказе конные казачьи отряды впервые начнут патрулировать улицы

Казаки помимо выполнения обязанностей по охране общественного порядка станут визитной карточкой города

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Конные казачьи отряды начнут патрулировать улицы Владикавказа наряду с сотрудниками полиции. Патрули усилят охрану правопорядка в городе, а также станут его визитной карточкой для туристов, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

"Впервые конные казачьи патрули выйдут на улицы Владикавказа. Обеспечивать порядок и безопасность в городе будут казаки Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского казачьего войска. <…> Окружной атаман Руслан Сугаров подчеркнул, что эта инициатива казаков открывает новую страницу в развитии общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конные казачьи патрули будут осуществлять работу наряду с традиционными пешими нарядами полиции. Планируется, что казаки помимо выполнения обязанностей по охране общественного порядка станут визитной карточкой города, привлекающей туристов и повышающей престиж казачьего движения в регионе.