Жители Тульской области смогут лечиться в центре радиологии в Димитровграде

Пациентов будут отправлять в клинику за счет бюджета региона

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области компенсируют из бюджета затраты на дорогу жителям региона, нуждающимся в лечении в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в городе Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Тульской области Дмитрий Миляев после рабочей встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

"Будем направлять своих людей, которые нуждаются в серьезном лечении, в центр радиологии и онкологии, который расположен в Димитровграде. У нас подписано на эту тему соответствующее соглашение с ФМБА, с Вероникой Игоревной Скворцовой, совсем недавно, по сути, весной текущего года. Но вот людей обычно сдерживает дорога, поэтому мы приняли для себя решение, с Алексеем Юрьевичем [Русских] проговорили этот вопрос, что наших людей будем отправлять за счет бюджета Тульской области для того, чтобы помочь им получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - сказал он.

По итогам рабочей поездки делегации Тульской области в Ульяновскую область были подписаны три соглашения о сотрудничестве между регионами. По словам Миляева, одно из них направлено на развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления. Еще один документ предполагает сотрудничество в области креативных индустрий. "По развитию этой сферы стоят серьезные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Убежден, что сотрудничество между нашими регионами в этом направлении будет помогать решать эти задачи", - пояснил глава региона журналистам.

Миляев добавил, что третье соглашение касается взаимодействия в инвестиционной деятельности. "Уверен, что в этой сфере мы можем обменяться опытом, а в перспективе - разработать совместные инвестпроекты", - уточнил губернатор.

Глава Ульяновской области сообщил журналистам, что в марте делегация региона выезжала в Тульскую область для знакомства с промышленным потенциалом. "Выявлено порядка 40 возможных кооперационных цепочек, по ним сейчас ведется работа. Ульяновский "Глянцтехник" сотрудничает с тульским "Металл-пласт" и работает над заказом для локализованного "Хавейл мотор". Димитровградский "Автопартнер" ведет переговоры по поставкам для "Хавейл мотор". Ульяновский "Форш" производит техоснастку для "Мехмаш" и Машзавода "Штамп", а "Симбирсофт" презентовал свои IT-решения для тульских производств", - отметил Русских.

По словам ульяновского губернатора, большой взаимный интерес имеется к композитной отрасли, автомобильному производству и самолетостроению. "Ответный выезд тульских коллег в Ульяновскую область придаст новый импульс сотрудничеству по целому ряду направлений, включая культурно-гуманитарное", - считает глава региона.