ТАСС: ВС РФ рассмотрит "дело Долиной" с соблюдением законных интересов сторон

Председатель Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Принципиальная позиция председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова гарантирует рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье с соблюдением законных интересов сторон, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Выступая на Совете судей, Игорь Краснов призвал не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических и иных незаконных схем.

"Зная принципиальное отношение председателя ВС к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон", - сказал собеседник агентства.

Жалоба по "делу Долиной"

Ранее в пресс-службе ВС РФ ТАСС сообщили о поступлении жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. Как заявил собеседник агентства, обращение будет рассмотрено "в установленном порядке".

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Истец Полина Лурье заявляла намерение обратиться далее в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей.