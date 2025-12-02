Голикова назвала самые востребованные рабочие профессии в России

Согласно прогнозу на долгую перспективу, ими стали швеи и сварщики, отметила вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самые востребованные рабочие профессии на российском рынке труда согласно прогнозу на долгую перспективу - это швеи и сварщики. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на награждении победителей Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в Кремлевском дворце.

"Какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи", - сказала она.

Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" в 2025 году проходил в 14-й раз. В нем приняли участие представители более 1 000 компаний из 79 регионов России.