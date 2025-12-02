В Смоленской области подготовили технику для зимнего содержания дорог

Главам муниципалитетов поручили оперативно реагировать на изменение погоды

СМОЛЕНСК, 2 декабря. /ТАСС/. В Смоленской области более 1 тыс. единиц специализированной техники подготовили в Смоленской области для зимнего содержания дорог. Главам муниципалитетов поручено оперативно реагировать на изменение погоды, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Для содержания региональных автодорог подготовлено более 430 единиц специализированной техники. В Смоленске очищать дороги от снега будут 79 снегоуборочных машин. В муниципальных округах на уборке тротуаров и общественных территорий задействуют более 500 единиц техники и свыше 1 370 рабочих", - сообщил глава региона по итогам заседания в областном правительстве.

Анохин отметил, что в регионе создан достаточный запас противогололедных материалов. Так, "Смоленскавтодор" полностью обеспечено материалами для обработки региональной дорожной сети протяженностью 8 тыс. км. "Обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость контролировать соблюдение графиков работы дорожных служб, а также своевременно реагировать на обращения жителей", - подчеркнул губернатор.