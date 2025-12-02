В Карелии планируют сократить некоторые пригородные железнодорожные маршруты

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Минтранс Карелии подтвердил информацию о планах сократить ряд пригородных железнодорожных маршрутов в регионе. Это связано со значительным ростом расходов на аренду поездов, особенно рельсовых автобусов, сообщили в министерстве.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Ройне Изюмов сообщил о планах Минтранса региона сократить транспортный заказ на 2026 год. По его информации, запланирована отмена более десятка пригородных рейсов. Тема получила широкий резонанс и волновала множество жителей. В связи с этим парламентарий направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность сокращений и причины такого решения.

"В 2026 году, действительно, планируется сократить ряд пригородных маршрутов. Причина - значительный рост расходов на аренду поездов, особенно рельсовых автобусов, а также на обеспечение исполнения требований по транспортной безопасности. Так, при сохранении прежних объемов перевозок сумма дополнительных затрат составила бы более 130 миллионов рублей. Поэтому было принято решение сократить объем заказа по тем маршрутам, где есть альтернативные виды сообщения", - сказано в сообщении.

По данным Минтранса, на маршруте Лодейное Поле - Питкяранта - Сортавала из двух пар поездов сокращается одна, курсировавшая в пятницу, субботу и воскресенье. При этом вторая пара будет ездить каждый день, поэтому маршрут сохранит доступность. Маршрут Сортавала - Кузнечное отменяется, сообщение будет обеспечено поездами дальнего следования Петрозаводск - Сортавала - Москва, Санкт - Петербург - Костомукша, а также "Ласточкой" Санкт- Петербург - Сортавала. Для удобства пассажиров уже направлены запросы в Федеральную пассажирскую компанию по введению дополнительных остановок, добавили в министерстве.

Также в зимнем графике предусмотрено сокращение поездов Петрозаводск - Свирь и Петрозаводск - Медвежья Гора, что связано с введением дополнительных поездов по маршрутам Петрозаводск - Ладва и Петрозаводск - Кондопога в рамках проекта "городская электричка". Летом эти маршруты вернутся в расписание.

"В итоге в 2026 году в летний период железнодорожное сообщение будет обеспечиваться по 14 пригородным маршрутам, зимой - по 13 (в текущем году 16 маршрутов). Важно отметить, что безальтернативные направления (например, Лоухи - Пяозеро) сохраняются в полном объеме. Транспортный заказ еще находится на согласовании, окончательное расписание будет опубликовано после утверждения", - сказано в сообщении.