Депутат Терентьев: за недоступный инвалидам транспорт перевозчикам грозит штраф

Речь о сумме до 500 тыс. рублей, сообщил зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Перевозчикам грозят штрафы в размере до 500 тыс. рублей в случае, если конфигурация общественного транспорта не позволяет воспользоваться услугой гражданам с инвалидностью. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев ("Единая Россия").

"Общественный транспорт - это публичная услуга. Если человек не попал в общественный транспорт по причине своей инвалидности, то такую организацию можно штрафовать за каждый случай на 500 тысяч рублей", - сказал депутат, отметив, что эта законодательная норма действует уже несколько лет.

Он подчеркнул, что законодательство предъявляет единые требования к маршрутным такси и городскому общественному транспорту, поэтому, "если в маршрутных такси вдруг нет возможности человеку воспользоваться услугами компании, она просто об этом не подумала", то ей также грозит штраф.

По словам депутата, норма действенная, но применяется нечасто. "Обращение человека может быть не обязательно в суд. Это Роспотребнадзор, это обращение в прокуратуру, которая может наказать организацию, не оказавшую человеку услугу по причине его инвалидности", - сообщил парламентарий.

Согласно статье 14.8 КоАП "Нарушение иных прав потребителей", отказ потребителю в предоставлении товаров, услуг, работ или доступа к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.