Больше воды из Дона намерены направить в крупные города ДНР

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Подземные источники, поиском которых занялись в ДНР, нужны преимущественно для снабжения водой небольших населенных пунктов. Это позволит высвободить больше воды водовода Дон - Донбасс для крупных городов, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.

В октябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что геологоразведка запасов подземных вод охватит весь регион. Содействие оказывают МЧС России и Национальный центр помощи детям. В республику направили спецтехнику, в том числе буровые установки. По данным МЧС РФ, работу начали в середине сентября.

"Все делается для того, чтобы как можно [больше] подземных внутренних вод можно было направить на обеспечение вот таких небольших населенных пунктов, которые сегодня запитаны как раз за счет донской воды, для того, чтобы больше воды доставалось большим городам, потому что, к сожалению, мы чувствуем на себе, насколько остро стоит вопрос с водообеспечением именно в крупных городах", - сказал Шебалков.

Он добавил, что в случае, если удастся запитать достаточное количество малых населенных пунктов за счет альтернативных источников, то получится улучшить ситуацию в крупных городах, в частности, в Донецке, Макеевке, Горловке и Енакиеве. Для улучшения водоснабжения в республике по нацпроекту "Экологическое благополучие" также проводят расчистку рек.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.