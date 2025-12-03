В Таиланде отменили дневной запрет на продажу алкоголя

Он действовал 50 лет

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Запрет на продажу алкогольной продукции в обеденное время перестал действовать в Таиланде спустя более 50 лет своего существования. Соответствующее постановление вступило в силу после публикации в "Королевской газете".

Таким образом, продажа алкогольных напитков будет разрешена в стране с 14:00 до 17:00. Эта мера будет применяться в экспериментальном порядке в течение шести месяцев, затем будет проведена оценка экономической и социальной пользы, по итогам которой будет принято решение о ее продлении или отмене. В то же время действующий запрет на продажу алкогольных напитков с полуночи до 11:00 сохранится. Послабление будет сделано для баров и ресторанов, посетители которых смогут потреблять алкоголь еще в течение часа (до 01:00) после прекращения его продажи. Сохраненные ограничения не распространяются на продажу алкоголя в международных терминалах аэропортов для вылетающих и прибывающих пассажиров, а также в лицензированных развлекательных заведениях и некоторых гостиницах.

Палата представителей Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда в марте одобрила законопроект, предусматривающий отмену специального режима продажи алкогольной продукции. Ограничения на продажу алкоголя были введены в Таиланде в 1972 году с целью недопущения употребления напитков на рабочем месте в течение дня.

Отмену графика продажи алкогольной продукции предложил в 2024 году занимавший тогда пост премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависин после встречи с представителями ресторанного бизнеса, которые пожаловались на рост операционных расходов и цен на продукты. Власти Таиланда ожидают, что принятые поправки будут содействовать экономической активности и улучшат туристическую привлекательность страны.