Вильфанд спрогнозировал туман и накопление вредных примесей в воздухе Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Так называемый радиационный туман и скопление вредных аэрозолей в воздухе прогнозируются до конца недели в Московском регионе из-за установления антициклональной погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклональная циркуляция, которая управляет погодой в Москве, будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха. Они не будут рассеиваться", - сказал он.

Вторым неблагоприятным последствием такой погоды является густой туман в утренние и ночные часы в течение всей текущей и начале следующей недели. "Это так называемый радиационный туман, до конца недели при стационарном антициклоне будут присутствовать конденсация водяных паров и условия для тумана. Туман будет заметный", - заключил он.