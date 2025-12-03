Дожди, снег и метель накроют Северо-Запад России

Осадки пройдут практически во всех регионах, отмечают синоптики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Практически во всех северо-западных регионах страны пройдут осадки в среду, 3 декабря. В основном ожидаются дожди с мокрым снегом, в Ненецком автономном округе (НАО) возможна метель, сообщили региональные синоптики.

По данным Северного УГМС, в Архангельской области будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки - дождь, мокрый снег, снег, днем на северо-востоке области пройдут обильные снегопады. На дорогах гололедица, ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью от плюс 2 до минус 3 градусов, при прояснениях до минус 8 градусов; днем от минус 1 до плюс 4 градусов. В соседнем Ненецком автономном округе также облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, ожидается метель. Ветер западный, 6-11 м/с, местами на побережье порывы до 18 м/с. Температура ночью и днем от 0 до минус 5, при прояснениях до минус 10 градусов.

По данным Карельского ЦГМС, 3 декабря в республике будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, ночью на севере умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге - мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица, ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура в течение суток от плюс 3 до минус 2, ночью на севере до минус 7 градусов.

В Республике Коми в среду ожидаются умеренные снегопады, температура от минус 4 до плюс 1 градуса, на севере региона при прояснениях до 10 градусов мороза. Вологодская область остается во власти теплых воздушных масс, температура ночью опустится до минус 2, днем потеплеет до плюс 3 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, прогнозирует Вологодский гидрометцентр. В Мурманской области столбики термометров ночью опустятся до отметки 10 градусов мороза, при прояснениях ожидается минус 13-18 градусов, а днем - минус 1-6 градусов. По региону при прохождении атмосферных фронтов специалисты прогнозируют снегопады, а при прояснениях - понижение температуры воздуха.

"В среду погоду в Новгородской области будет диктовать гребень антициклона. В связи с этим атмосферное давление повысится, существенных осадков не ожидается, а в облачности будут прояснения. Резких колебаний в течение суток не прогнозируется: ночью слабый минус, днем - до плюс 2 градусов", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

По данным Псковского ЦГМС, 3 декабря на территории области будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха в течение суток минус 1 - плюс 3 градуса. Атмосферное давление высокое. Кроме того, местами по региону ожидается туман с видимостью не более 500 метров.

В Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южный, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 - плюс 2 градуса, дневной максимум составит плюс 4 градуса. Теплее всего будет в приморских городах: Зеленоградске, Пионерске, Балтийске. Региональный главк МЧС предупреждает калининградцев о гололедице на дорогах. В столице области днем будет 3 градуса тепла, осадки не ожидаются.