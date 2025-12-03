Матвиенко поздравила юристов с профессиональным праздником

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что праздник, объединяющий российских правоведов, является достойным поводом ощутить гордость за принадлежность к сообществу профессионалов, которые словом и делом защищают принцип нерушимости законов государства

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении на имя министра юстиции Константина Чуйченко отметила, что День юриста является достойным поводом для гордости за принадлежность к сообществу профессионалов.

"Поздравляю вас и ваших коллег с Днем юриста. Праздник, объединяющий российских правоведов, является достойным поводом ощутить гордость за принадлежность к сообществу профессионалов, которые словом и делом защищают принцип нерушимости законов государства", - написала Матвиенко.

Быть юристом, как подчеркнула председатель СФ, - значит иметь особое видение мира, где верховенство права, законность, интересы граждан нашей страны всегда должны стоять на первом месте.

"Сотрудники Министерства юстиции Российской Федерации с честью продолжают славные традиции отечественной юриспруденции, вносят значимый вклад в законотворческий процесс, способствуют обеспечению единства правового пространства страны", - добавила она.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Его отмечают все юристы, независимо от сферы их профессиональной деятельности: судьи, прокуроры, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, ученые-правоведы, специалисты юридических служб коммерческих компаний и др.