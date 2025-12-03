В ОНФ предупредили о рисках приема в колледжи школьников без аттестата

По мнению эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрия Цвича, если зачислять школьников, не сдавших ГИА, на те же места в колледжах, они попадут только на невостребованные специальности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прием в колледжи школьников, не сдавших ГИА, потребует серьезной перестройки системы СПО, иначе колледжи рискуют оказаться перегруженными и не обеспечат рынок труда нужными кадрами. Об этом ТАСС рассказал эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрий Цвич.

Согласно закону, девятиклассники, которые не сдадут ГИА в 2026 году, смогут бесплатно обучаться рабочей профессии. Цвич напомнил, что в 2025 году количество заявлений в колледжи достигло 3,5 млн при ежегодном приеме около 1,2 млн человек. "Спрос на обучение очень большой", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, если зачислять школьников, не сдавших ГИА, на те же места в колледжах, они попадут только на невостребованные специальности. "Учреждения, реализующие положения закона, будут компенсировать то, что не смогли сделать школы, "дотягивая" тех, кто не освоил базовый уровень", - отметил Цвич.

Эксперт также напомнил, что после ликвидации ПТУ и слияния их с техникумами система утратила механизм целевой подготовки рабочих кадров 3-4-х разрядов и сместилась в сторону СПО как "ступеньки" к вузу. "Передача техникумов и ПТУ регионам при одновременном ослаблении отраслевого планирования только усилила разрыв между образованием и производством", - добавил он.

Для успешной реализации закона, по словам Цвича, регионам необходимо выделить подготовку востребованных рабочих профессий в отдельный тип образовательных программ. "Возможно, даже открыть новые организации, при этом важно, чтобы финансирование новой системы не повлияло на работу с более подготовленными студентами, которые хотят и могут учиться по действующим программам СПО", - подчеркнул эксперт.

Решением, по его мнению, может стать широкое привлечение предприятий, нуждающихся в быстрой целевой подготовке кадров начальной квалификации, а также максимальное использование для этого базы самих предприятий.