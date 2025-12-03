Названы самые популярные авторы книг в России за 2025 год

По версии книжного сервиса "Строки" - это Ребекка Яррос, Хлоя Уолш и Фёдор Достоевский

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Писатели Ребекка Яррос, Хлоя Уолш и Федор Достоевский стали самыми популярными у россиян в 2025 году. Об этом говорится в исследовании книжного сервиса "Строки", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Книжный сервис "Строки" подвел итоги 2025 года. Рейтинг самых популярных в 2025 году авторов возглавила Ребекка Яррос. Вторую строку заняла американская писательница Хлоя Уолш, а третью - отечественный классик Федор Достоевский. Последние строки топ-5 заняли авторы детективов Тана Френч и Дарья Донцова. Самыми популярными жанрами в этом году стали фэнтези, фантастика и детективы", - говорится в сообщении. Отмечается, что самым дочитываемым и обсуждаемым произведением стал хоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой.

Согласно документу, самой популярной художественной книгой стало произведение Ребекки Яррос "Железное пламя", на втором месте - "Четвертое крыло" того же автора. Третью строчку занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а замыкают топ-5 произведения "Удержать 13-го" и "Зацепить 13-го" Хлои Уолш. В топ-10 также вошли: "Лес" Светланы Тюльбашевой, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Завет воды" Абрахама Вергезе, "Дело теневого сыска" Екатерины Андреевой и "Вариация" Ребекки Яррос.

В рейтинге нон-фикшн лидирует автобиография Юрия Стоянова "Игра в городки". На второй позиции оказалось "Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, на третьей "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари. Следом идут "Инструкция к себе" Валентины Паевской и "Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья" Натальи Кисельниковой.

Самыми активными по количеству чтения регионами стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. По данным исследования, в 2025 году потребление аудиоконтента в сервисе увеличилось на 12%.