Участники программы "Время СВОих" в Чувашии будут проводить встречи с детьми

Проект станет частью воспитательной работы, укрепит связь между поколениями и позволит молодежи лучше понять историю России

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Участники региональной кадровой программы "Время СВОих" будут проводить во всех округах Чувашии тематические встречи с детьми и молодежью. Новый проект "Голоса подвигов" планируют запустить до конца года, в 2026 году начнется основной этап, сообщили ТАСС в управлении главы республики по молодежной политике.

"В Чувашии с участниками региональной программы "Время СВОих" на территории муниципальных образований запланирована масштабная реализация проекта "Голоса подвигов", которая начнется до конца года. Проект предполагает проведение участниками и ветеранами специальной военной операции уроков мужества, тематических встреч и диалогов с детьми, подростками и молодежью в школах, колледжах, вузах и культурных центрах", - сообщили в управлении.

Было отмечено, что основной этап с охватом всех округов начнется в 2026 году. Проект станет частью воспитательной работы, укрепит связь между поколениями и позволит молодежи лучше понять историю своей страны, сообщили в ведомстве. "Ключевая цель - неформальное общение, в ходе которого молодое поколение сможет услышать из первых уст об истории России и духовных ценностях: долге, чести, взаимовыручке и любви к Родине. Ветераны и воины поделятся не только боевым опытом, но и размышлениями о том, что такое мир и какова его цена", - пояснили в управлении главы Чувашии по молодежной политике.

В регионах России по поручению президента РФ запустили аналоги федеральной программы "Время героев", направленной на подготовку ветеранов СВО для работы в государственных и муниципальных органах. При разработке учитывались, в частности, инициативы по адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения спецоперации. В июне власти Чувашии отмечали, что отбор для участия в первом потоке кадровой региональной программы "Время СВОих" прошли 33 человека, в резерв включены 39.