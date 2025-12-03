Минздрав не получал информации о проблемах с бесплатным проездом для больных



МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Информация от регионов РФ о наличии проблем, связанных с обеспечением отдельных категорий граждан бесплатным проездом к месту лечения и обратно, не поступала в департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на медицинских юристов пациентской ассоциации "Здравствуй!" сообщила о том, что пациентам с онкозаболеваниями в 2025 году отказывали в компенсации стоимости проезда на лечение и обратно минимум в пяти регионах. Случаи отказов, по данным издания, зарегистрированы в Иркутской и Мурманской областях, Башкирии, а также Хабаровском и Камчатском краях.

"Информация от субъектов Российской Федерации о наличии проблем в обеспечении соответствующих категорий граждан бесплатным проездом к месту лечения и обратно в Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России не поступала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в России бесплатный проезд на пригородном железнодорожном, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно предоставляется определенной категории граждан, которые имеют право на набор социальных услуг. Это в том числе инвалиды войны, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды и другие.

Кроме того, при предоставлении соцуслуг граждане с I группой инвалидности и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица. Также при наличии медицинских показаний субъектом РФ ведется формирование талона в форме электронного документа на проезд к месту лечения для предоставления в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования.