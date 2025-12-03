Двух уральцев осудили за незаконную вырубку леса на сумму почти 35 млн рублей

Экс-директор лесозаготовительной организации Уткир Хайдаров и другие участники преступления смешивали незаконно добытую древесину с легальной, на вырубку которой у организации было разрешение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6 и 7 годам исправительной колонии общего режима Дмитрия Клименко и Уткира Хайдарова за незаконную вырубку леса и оборот заготовленной древесины. Сумма ущерба государству от их действий составила почти 35 млн рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

"В мае 2019 года осужденные, а также двое неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, организовали незаконную рубку леса на территории бывшего участкового лесничества в Чкаловском районе Екатеринбурга. <...> В результате их незаконных действий в период с мая 2019 года по февраль 2023 года государству причинен ущерб на сумму свыше 34,9 млн рублей. Суд назначил Дмитрию Клименко наказание в виде 6 лет лишения свободы, а Уткиру Хайдарову - в виде 7 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что Хайдаров являлся директором лесозаготовительной организации, пользуясь своей должностью, он, Клименко и другие участники преступления смешивали незаконно добытую древесину с легальной, на вырубку которой у организации было разрешение. Осужденные признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (перевозка, хранение, переработка в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Кроме того, суд взыскал с мужчин сумму причиненного ущерба в пользу государства и изъял транспортные рабочие средства.