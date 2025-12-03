В Хабаровском крае задержали более 30 авиарейсов из-за непогоды

Ждут вылета свыше 400 человек

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 30 рейсов региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" задерживаются в Хабаровском крае по погодным условиям. Ждут вылета свыше 400 человек, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"На сегодняшний день из-за непогоды задержано 34 рейса "Хабаровских авиалиний" (с учетом перелетов в обе стороны). Вылета ожидают свыше 400 пассажиров "Хабавиа" из аэропортов Охотска, Чегдомына, Аяна, Чумикана, Херпучей, Николаевска-на-Амуре и Хабаровска", - говорится в сообщении.

Компания делает все возможное для обеспечения пассажиров задержанных рейсов питанием и размещения их в гостиницах. При улучшении погодных условий перевозчик приступит к выполнению рейсов.

Отмечается, что задержка рейсов вызвана циклонами и снегопадами в конце ноября - начале декабря, а также снегоочистительными работами в аэропортах Хабаровского края.