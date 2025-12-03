На Украине военкомы сбили и попытались мобилизовать велосипедиста

Пострадавшего спасли прохожие

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Кременчуге Полтавской области на микроавтобусе сбили велосипедиста, а затем попытались принудительно мобилизовать мужчину, но им помешали прохожие. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Время.UA".

На опубликованном видео мужчина вначале сидит на земле возле велосипеда, рядом стоят человек в камуфляже и двое полицейских, а на заднем плане виден микроавтобус. Далее велосипедист оказывает сопротивление сотруднику ТЦК, который тащит его по направлению к транспорту. В этот момент в ситуацию вмешиваются прохожие, и сотрудник военкомата с полицейскими вынужденно уезжают без мужчины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК в разных городах.