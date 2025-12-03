В Алуште начнут подавать воду по графику из-за дефицита запасов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. График подачи воды введут в крымском курортном городе Алушта с 8 декабря в связи с дефицитом запаса воды в Изобильненском водохранилище, сообщили в ГУП "Вода Крыма".

"С 8 декабря 2025 года, в связи с недостаточным запасом воды, для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику. Город Алушта: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 [мск]", - говорится в Telegram-канале предприятия.

Жителей города призвали рационально и экономно потреблять воду в часы ее подачи. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика, предупредили в ГУП.

Ранее в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что недобор осадков в бассейнах рек Крыма в ноябре достиг 98%, неблагоприятная ситуация способствовала снижению уровней воды большинства рек.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур.