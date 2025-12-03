Шумков назвал работу властей Шадринска смешением слабоумия и отваги

Администрация города, в частности, забыла заключить договоры на межсезонное содержание дорог и не завершила ремонт части дворов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Курганской области Вадим Шумков раскритиковал работу администрации второго по величине города региона - Шадринска, назвав некоторую ее работу "удивительным смешением слабоумия и отваги". Такую оценку он высказал в своем Telegram-канале.

"Правительственная комиссия повторно отработала по Шадринску. Какие-то вопросы стали решаться лучше. Ну а в чем-то деятельность местных чиновников и ее самовосприятие, к сожалению, иногда продолжает демонстрировать удивительное смешение слабоумия и отваги. <…> Местных товарищей будем в очередной раз поправлять и учить работать", - написал он.

Шумков пояснил, что власти города забыли заключить договоры на межсезонное содержание дорог, в результате чего свежеотремонтированные дороги грязные, "по непонятным причинам" не завершили ремонт части дворов, несмотря на поддержку правительства, не ведут работу с выглядящими "откровенно убого" объектами предпринимательства. Также, добавил глава региона, работы подрядчиков по ряду объектов ведутся с нарушением сроков и технологии "при полном невмешательстве местных функционеров".

"Упорно не хотят коллеги жить и работать в чистом и комфортном городе. Такое бы упорство, да в лучших целях", - написал Шумков.