Мелания Трамп возглавила проект по украшению Белого дома к Рождеству

В рамках подготовки к Рождеству также создадут пряничный домик весом около 54 кг

Редакция сайта ТАСС

© Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп стала организатором проекта по рождественскому оформлению Белого дома, в рамках которого было закуплено более 200 м гирлянд и 7,5 тыс. м праздничных лент.

"Рождественская тема Белого дома 2025 года, выбранная первой леди Меланией Трамп, "Дом там, где сердце" , отражает искренний характер Америки в Народном доме. <...> Более 50 рождественских елок, 700 футов (213 м - прим. ТАСС) гирлянд, 25 тыс. футов (7 620 м) лент и 10 тыс. бабочек наполняют залы праздничным теплом", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что в рамках подготовки к Рождеству в Белом доме также будет изготовлен пряничный домик весом около 54 кг. Некоторые исторические помещения здания пройдут реставрацию кураторами проекта.