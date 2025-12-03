Детские школы искусств Херсонщины получили оборудование на почти 4,5 млн рублей

Губернатор Владимир Сальдо отметил, что всего в регионе работают семь школ искусств, в которых занимаются 538 детей

ГЕНИЧЕСК, 3 декабря. /ТАСС/. Детские школы искусств в Херсонской области получили оборудование на общую сумму почти 4,5 млн рублей, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Музыка, вокал, театр, изобразительное искусство - все это живет благодаря 91 педагогу. Школы получили новое оборудование почти на 4,5 млн рублей, а капитальный ремонт Генической детской школы искусств выйдет на финиш в декабре. В 2026 году продолжим укреплять музыкальные школы во всех муниципалитетах", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что всего в Херсонской области работают семь школ искусств, в которых занимаются 538 детей.