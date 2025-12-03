В Донецке прошла акция ко Дню Неизвестного Солдата

Мероприятие состоялось у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Молодежь ДНР организовала памятную акцию с возложением цветов и чтением писем ко Дню Неизвестного Солдата. Мероприятие прошло у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

К памятнику пришли несколько десятков человек. Молодые люди зачитали письма, которые написали неизвестному солдату. Они собрались у подножия мемориала, возложив цветы к Вечному огню.

"Каждый человек должен быть предан земле, и у каждого человека должен быть оценен его подвиг. Эти люди боролись за нашу свободу, боролись за нашу землю, и мы как патриотичная молодежь, молодежь, которая благодарна нашим предкам за это, не можем это оставить просто так. Как раз сейчас все мероприятия и "Молодой гвардии", и Волонтерской роты, Движения первых направлены на то, чтобы найти как раз этих людей, обозначить их в списках и предать захоронению", - сказал журналистам руководитель организации "Молодая республика" и МГЕР ДНР Сергей Добровольский.

Он добавил, что дончане с 2023 года участвуют в поисковых раскопках подо Ржевом, приводят в порядок могилы на территории республики, начали проект "В списках не значился. Сталинская область" по установлению имен без вести пропавших красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

День Неизвестного Солдата отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Памятная дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.