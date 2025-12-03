В ЦБ отметили стабильный рост числа договоров по ПДС в Запорожской области

Жители региона с начала 2025 года заключили почти 1,5 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Запорожской области с начала 2025 года заключили почти 1,5 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), вложив 37 млн рублей. Программа набирает популярность в регионе, так, только в октябре количество участников выросло на 32% по сравнению с сентябрем, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения Банка России по Запорожской области.

"За январь-октябрь 2025 года жители Запорожской области заключили 1439 договоров по программе долгосрочных сбережений. Взносы по ним составили 37 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам управляющего отделением Евгения Овечкина, программа набирает популярность в регионе. "В октябре количество участников ПДС возросло на 32%, а их вложений - более чем на 40%, что значительно выше, чем в сентябре. Это указывает на то, что все больше жителей Запорожской области узнают о программе, понимают ее преимущества и готовы формировать долгосрочные сбережения", - отметил Овечкин.

В пресс-службе напомнили, что ПДС помогает накопить на важные жизненные цели, а также увеличить пенсию. Для участия в программе необходимо выбрать негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и заключить с ним договор, регулярно делая взносы. При этом НПФ готов не только защитить средства, но и приумножить их. А государство может дополнительно пополнить счет пользователя при выполнении определенных условий, пояснили в запорожском отделении Банка России.

По данным пресс-службы, ежемесячные выплаты начинаются через 15 лет после подписания договора или с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин. Деньги можно забрать досрочно, если необходимы средства на дорогостоящее лечение или произошла потеря кормильца семьи.