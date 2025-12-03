Трансляция

Путин участвовал в церемонии награждения премии "Мы вместе". Видеотрансляция завершена

Президент РФ выступил перед волонтерами

© Александр Щербак/ ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года - 2025" Международной премии "Мы вместе".

Глава государства также выступил перед волонтерами.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

