Львова-Белова призвала повышать статус сотрудников органов по помощи семьям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что за прошедший год этими сотрудниками была проделана большая работа по профилактике социального сиротства, но делалась она "на энтузиазме: ни сил, ни ресурсов, ни денег"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Статус сотрудников органов профилактики социального сиротства необходимо повышать. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на IV Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье".

"Буду говорить с губернаторами, чтобы для сотрудников органов профилактики появились служебные автомобили, система премирования, брендирования. Мы должны поднимать статус этих людей", - сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что за прошедший год этими сотрудниками была проделана большая работа по профилактике социального сиротства, но делалась она "на энтузиазме: ни сил, ни ресурсов, ни денег".

"Для того чтобы дальше продолжать эту работу, нам надо сейчас усилиться. Поэтому следующий год объявляю годом любви к специалистам, директорам, профильным министрам, к людям, помогающим нашим семьям. Если прошлый год фокусировка была на семьях, то теперь нам нужно обучать, сопровождать, поддерживать нашу дорогую команду, потому что без этого мы не продвинемся", - сказала Львова-Белова.