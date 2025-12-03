Львова-Белова призвала повышать статус сотрудников органов по помощи семьям
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Статус сотрудников органов профилактики социального сиротства необходимо повышать. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на IV Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье".
"Буду говорить с губернаторами, чтобы для сотрудников органов профилактики появились служебные автомобили, система премирования, брендирования. Мы должны поднимать статус этих людей", - сказала детский омбудсмен.
Она отметила, что за прошедший год этими сотрудниками была проделана большая работа по профилактике социального сиротства, но делалась она "на энтузиазме: ни сил, ни ресурсов, ни денег".
"Для того чтобы дальше продолжать эту работу, нам надо сейчас усилиться. Поэтому следующий год объявляю годом любви к специалистам, директорам, профильным министрам, к людям, помогающим нашим семьям. Если прошлый год фокусировка была на семьях, то теперь нам нужно обучать, сопровождать, поддерживать нашу дорогую команду, потому что без этого мы не продвинемся", - сказала Львова-Белова.