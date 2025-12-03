На некоторых центральных улицах Москвы закрыли движение транспорта

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыли на центральных улицах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на Новоарбатском мосту по направлению в центр, на внешней стороне Садового кольца в районе Кудринской площади, на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского бульвара, на улице Тверская по направлению в центр, на съезде с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в область", - говорится в сообщении.

Также закрыты съезд с Баррикадной улицы на Садовое кольцо, съезд с Кремлевской набережной на Моховую улицу, улица 1905 года в районе пересечения со Шмитовским проездом, Пресненская набережная, съезд с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область.

Водителей просят быть внимательными и планировать маршруты заранее