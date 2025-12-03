В Подмосковье более 4,5 млн человек проконсультировались с врачом онлайн

На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или пройденных исследований, скорректировать лечение

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Московской области могут проконсультироваться с врачом без посещения поликлиники с помощью сервиса телемедицины. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 4,5 млн человек, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Цифровые сервисы позволяют упростить получение целого ряда медицинских услуг и сэкономить время на походе в поликлинику, ведь получить их можно в любом месте, где есть подключение к интернету. С начала года телемедицинскими сервисами в Подмосковье воспользовались более 4,5 млн человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что на онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или пройденных исследований, при необходимости скорректировать лечение.

Отмечается, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "РТ Докторонлайн", портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.