В Вологодской области заявили об отсутствии абортов в октябре и ноябре

В регионе работают с каждой беременной, чтобы решение о материнстве было взвешенным и осознанным

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число абортов в Вологодской области в ноябре снизилось до нуля. В октябре такие операции тоже не проводились, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В ноябре на территории Вологодской области операций по искусственному прерыванию беременности не проводилось, для сравнения за аналогичный период прошлого года была выполнена 141 такая операция. В октябре - ни одного случая, в сентябре - один по медицинским показаниям, в августе также был единичный случай, в июле операции не проводились", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

В области проводится активная профилактика абортов, работают с каждой беременной женщиной, чтобы решение о материнстве было взвешенным и осознанным. В регионе нет запретов на проведение таких операций, но при этом частные медицинские организации отказались от этого вида деятельности в лицензии. Аборты делают при наличии медицинских противопоказаний к родам и в случаях последствий преступных действий в отношении женщин.

По его данным, на региональную программу "Семья - оплот Русского Севера" выделено 2,8 млрд рублей. С начала этого года ее участниками стали более 1,3 тыс. семей, из них более 1 тыс. - это жительницы области в возрасте до 25 лет, получившие выплату в 100 тыс. рублей при рождении первенца.

Мерами поддержки по нацпроекту "Семья" воспользовались свыше 6 тыс. вологжан. Наиболее востребованными остаются службы в женских консультациях по подготовке к рождению ребенка - их посетили 3,9 тыс. жителей.

С 1 апреля действуют пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Услугой воспользовались свыше 600 вологжан. Услугой "социальная няня" по кратковременному присмотру и уходу за детьми воспользовались свыше 400 семей. Комнаты и уголки матери и ребенка открыты в вузах, социальных учреждениях и организациях. С 1 августа в регионе можно бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, за четыре месяца этой мерой воспользовались свыше 540 человек, сообщил губернатор.