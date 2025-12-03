На премию Москвы в области архитектуры и градостроительства открыли прием заявок

Стать лауреатами могут любые проекты, получившие свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства начался и продлится до 15 февраля. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Стартовал прием заявок на премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства. Вручаем ее с 2018 года за разработку самых выразительных и оригинальных архитектурных решений. Определим 12 победителей в разных номинациях - от лучших жилых комплексов по программе реновации до уникальных инфраструктурных решений", - написал мэр.

Он уточнил, что стать лауреатами могут любые проекты, получившие свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2025 году. Жюри будет оценивать: оригинальность концепции; качество и проработанность архитектурных решений; интеграцию в городской контекст и вклад в повышение комфорта городской среды.

"Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2026 года на официальном сайте премии. Церемония награждения будет приурочена ко Дню архитектора, который отмечается в первый понедельник июля. В финал конкурса 2024 года вышли 50 проектов из 130. Среди лучших были: новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана, школа на Дмитровском шоссе, дом по Программе реновации на улице Говорова, станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и "Генерала Тюленева" Троицкой линий", - добавил Собянин.