Пассажиропоток между Красноярском и КНР вырос на 60%

В ходе контактов с китайскими коллегами наблюдается позитивный отклик, отметил коммерческий директор Международного аэропорта Красноярск Сергей Крупенников

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток на рейсах из Красноярска в города Китая по сравнению с предыдущим годом вырос на 60%. Об этом рассказал ТАСС коммерческий директор Международного аэропорта Красноярск Сергей Крупенников, прибывший в Пекин для участия в церемонии открытия местного представительства компании - оператора аэропортов "Сибирские аэропорты".

"Мы видим значительный рост спроса на рейсы в Китай. Даже без учета влияния безвиза, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос на 60%. После введения уже двухстороннего безвизового режима нашей ключевой задачей становится открытие новых направлений и увеличение частоты [полетов] по уже существующим для удовлетворения имеющегося спроса", - отметил он.

Коммерческий директор аэропорта также добавил, что "в ходе контактов с китайскими коллегами наблюдается позитивный отклик, стороны продолжат реализовывать достигнутые договоренности".