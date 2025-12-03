Эксперт Сухов: вузы должны оказывать поддержку студенческим семьям

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские университеты должны активнее включаться в демографическую повестку и развивать инфраструктуру, позволяющую студентам и молодым преподавателям совмещать учебу, работу и создание семьи. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Иван Сухов, выступая на конференции, организованной агентством RAEX.

По данным эксперта, в нынешнем учебном году в российских вузах обучается около 5 млн студентов - почти 3,5% населения страны. "Студенты и молодые преподаватели - значительная группа населения, заметная на демографических картах Российской Федерации. В текущем учебном году в университетах обучается около 5 млн студентов, что составляет почти 3,5% населения страны. При этом, по данным Министерства образования и науки, на осень 2025 года насчитывается всего около 50 тыс. семей, и лишь 13 тыс. из них имеют детей", - отметил Сухов.

По его словам, университеты могут сыграть важную роль, особенно в части взаимодействия с работодателями в рамках ЭКГ- и КПД-рейтингов, где фиксируются корпоративные практики поддержки молодых специалистов. "Мы бы хотели, чтобы университеты в контексте ЭКГ и КПД-рейтингования рассматривали себя как источник поддержки для студентов и молодых преподавателей. Это позволит работодателям, участвующим в рейтингах, видеть потенциал будущих сотрудников и формировать траектории их развития еще на стадии обучения", - подчеркнул замдиректора института.

В качестве наиболее успешного примера Сухов выделил Тамбовский госуниверситет имени Державина. По его словам, вуз уже сформировал образцовый пакет мер университетской поддержки семей: расширен доступ к льготному жилью для молодых преподавателей, работают специализированные консультационные службы, а студенты с детьми получают приоритет в распределении мест в кампусной инфраструктуре.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделять нормализации появления первого ребенка в период обучения. Эксперт подчеркнул, что речь не идет о возврате к социальным моделям прежних поколений, но о создании новых условий, в которых рождение ребенка не мешает образовательной и профессиональной траектории.