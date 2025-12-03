Глава ФСИН назвал рискованной идею создания отдельных колоний для террористов

Аркадий Гостев заявил о рисках объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал рискованной идею создания в России отдельных исправительных колоний для террористов.

"Идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня", - заметил он, выступая на церемонии открытия в Минюсте в День юриста выставки "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего", объемно рассказывающей о подготовке восстания 1825 года, следствии и наказании для организаторов восстания.

"Существовавшая до тех пор и до тех событий каторга, как один из видов наказания, по отношению к декабристам приобрела иной вид. По предложению Восточно-Сибирского генерала-губернатора Лавинского императором Николаем I было принято решение сосредоточить государственных преступников в одном месте. Более того, он поручил построить для этого специальный каземат", - напомнил директор ФСИН.

По его словам, рассматривая идею отдельных колоний для содержания осужденных за терроризм и экстремизм "наряду с [действующими] нормативными предписаниями, препятствующими их образованию, видим в этом значительные риски. Риски объединения, единения и концентрации в одном месте таких лиц".

По словам директора службы, "косвенным подтверждением правильности наших опасений сегодня являются высказывания декабриста Бестужева в то время о последствиях такого решения. Он говорил: "каземат нас соединил, дал опору друг в друге. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти". По оценке главы ФСИН, это "достаточно весомые высказывания и с точки зрения перспектив" создания таких отдельных исправительных учреждений в наше время.