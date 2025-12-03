Губернатор Ставрополья: дома молодежи создадут в каждом округе региона

Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что с 2026 года в школах регионах стартует проект поддержки инициатив учеников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура для поддержки молодежных инициатив будет создана в каждом округе Ставропольского края. В территориях стартовало формирование Домов молодежи, сообщил во время пресс-конференции в ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Строим инфраструктуру объединения молодежи в каждом округе. Дома молодежи создаются в каждом округе - это точка сбора молодежи. Очень широкий функционал, от туризма до волонтерства. Нам удалось сформировать краевой Дом молодежи в Ставрополе, сформировали большой Дом молодежи в Пятигорске", - сказал он.

Владимиров отметил, что с 2026 года в школах регионах стартует проект поддержки инициатив учеников. "В следующем году на те инициативы, которые дети, молодежь формируют, будем предлагать отдельное финансирование. В крае 643 школы, мы на 320 школ выделяем средства и на конкурсной основе будем финансировать проекты", - сказал глава региона.

Губернатор Ставрополья отметил, что в регионе в 2026 году продолжится проведение всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и форумов.