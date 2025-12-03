Голикова: Россия крепнет благодаря добрым делам волонтеров

Вице-премьер отметила, что страна вовлекает в эту сферу еще большее количество неравнодушных людей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия становится сильнее благодаря труду людей, занимающихся волонтерством. Они вовлекают в добровольчество все больше неравнодушных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии награждения лауреатов Международной премии "Мы вместе - 2025".

"Благодаря таким людям, как вы, страна крепнет, страна множится добрыми делами, а самое главное, она вовлекает в эту орбиту еще большее количество неравнодушных людей. Искренне спасибо вам за то благородное дело, которое вы делаете", - обратилась она к добровольцам.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также выступил с обращением к участникам церемонии. Он напомнил, что на платформе "Добро.рф" зарегистрировано более 9 млн участников. Чернышенко также отметил значимую роль наставничества в добровольчестве. По его словам, именно наставники помогают начинающим волонтерам делать первые шаги.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

