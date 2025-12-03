БелТА: зять Трампа Кушнер в детстве посещал Белоруссию

Его предки боролись там с нацистами, передает агентство

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер посещал Белоруссию, будучи ребенком, вместе со своим отцом Чарльзом Кушнером. Они посещали Новогрудок, где в годы Великой Отечественной войны действовал партизанский отряд Тувии Бельского, спасавший евреев от уничтожения немецкими нацистами. Об этом агентству БелТА рассказали в Новогрудском краеведческом музее.

Джаред Кори Кушнер родился 10 января 1981 года в городе Ливингстон (штат Нью-Джерси), его отец родом из Польши, а бабушка Рая Кушнер в годы войны жила в Белоруссии и попала в Новогрудское гетто. Вместе с товарищами по заключению 26 сентября 1943 года они совершили самый массовый в истории войны побег. В 1989 году Кушнер побывал в городе, с которым связана трагическая история его семьи.

Корни Кушнеров

Зейдель Кушнер, его жена Хинда, сын Хоня и дочери Эстер, Рая и Лея были узниками Новогрудского гетто. Трагедию и подвиг узников фашистского гетто рассказывает действующий в Новогрудке музей еврейского сопротивления, созданный в 2007 году.

"Глава семьи Зейдель Кушнер был отличным мастером по выделке кожи и меха, шил шубы и шапки, которые пользовались большим спросом. Однако война в одночасье разрушила мирную жизнь. Вражеская бомба оставила только руины на месте дома Кушнеров. А вскоре они, как и другие местные евреи, стали узниками Новогрудского гетто", - рассказали в музее.

Уже в ходе первой "акции", как гитлеровцы цинично называли массовые расстрелы заключенных, погибла старшая дочь Кушнеров Эстер. Третья "акция" унесла жизнь матери семейства Хинды. Тогда Зейдель собственными глазами видел смерть жены и других родственников.

Побег из Новогрудского гетто

"История побега из Новогрудского гетто - важная часть истории еврейского сопротивления нацистам на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Туннель рыли четыре месяца. За это время вынесли и спрятали от охранников около 250 тонн земли, ее скрывали на чердаке, между стенами барака, высыпали в колодец. В 200-метровом проходе вывели воздуховоды. Удалось даже организовать электрическое освещение, по кусочку собрав провода", - напомнили в музее.

Известно, что 16-летняя Рая помогала добывать инструменты для копки, выносила землю. В день побега Хоня шел впереди, чтобы с другими молодыми людьми раскопать выход из туннеля, но погиб буквально на выходе от пули гитлеровцев. До конца войны Кушнеры вместе с другими спасшимися узниками гетто находились в партизанском отряде Тувии Бельского. В одном из своих интервью женщина рассказывала, что после побега несколько месяцев люди прожили в лесу, едой им помогали жители окрестных деревень.

Рая и Иосиф Беркович

В партизанском отряде Рая познакомилась с молодым столяром Иосифом Берковичем, который позже стал ее мужем и принял фамилию жены. После освобождения Новогрудка, как сообщает агентство, Кушнеры вернулись на руины, в 1945 году эмигрировали в Румынию, а в 1947-м - в США. Сама бабушка Кушнера рассказывала в одном из интервью, что некоторое время провела в Чехословакии и Италии, а в США оказалась в 1949 году.

В своих мемуарах зять Трампа пишет, что его бабушка и дедушка три с половиной года провели в лагере для беженцев в Италии, так как большинство стран не хотели их принимать.

"Семья Кушнеров помнит и чтит свою историю, много раз ее члены приезжали в Новогрудок. Неоднократно бывал в Новогрудке сын Раи Чарльз Кушнер, привозил своих детей и внуков", - сообщили в музее. Именно Чарльз поддержал идею строительства в Новогрудке Стены памяти с именами всех людей, бежавших через туннель. Фонд семьи Чарльза и Сирил Кушнеров выделил средства на этот проект. Стену памяти открыли в 2019 году в дни празднования 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Зять Трампа

Джаред учился в Гарварде, в 2006 году приобрел газету The New York Observer, женился на дочери Трампа Иванке в 2009 году. В своих мемуарах он позже написал, что однажды расстался с ней по религиозным мотивам, так как его семья очень ортодоксальна. Позже дочь Трампа приняла иудаизм. Как убедился корреспондент ТАСС, в своих мемуарах Кушнер не упоминает визит в Новогрудок.