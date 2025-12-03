Ставрополье восстановит водовод в Антрацитовском районе ЛНР

Также продолжится ремонт домов культуры и крыш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Водовод в городе Антраците (Луганская Народная Республика) восстановят власти Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции ТАСС в Москве.

"Будущий год, я надеюсь, водовод все-таки достроим. Антрацит перестанет страдать от постоянного обезвоживания. <…> И дальше продолжим ремонтировать дома культуры, крыши", - сообщил Владимиров.

Ставропольский край является регионом-шефом для Антрацитовского района ЛНР с 2022 года. За это время там было восстановлено больше 160 объектов.