На Кубани таксист спас пенсионерку от передачи мошенникам свыше 1 млн рублей

Он заметил, что женщина нервничает, отказался от заказа и сообщил о случившимся диспетчеру, который вызвал полицию

© ГУ МВД России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Пожилая жительница Абинска Краснодарского края чуть не стала жертвой мошенников, представлявшихся сотрудниками Пенсионного фонда. Передачу им более 1 млн рублей предотвратил таксист, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

"84-летняя жительница Абинска чуть не стала жертвой лжесотрудников Пенсионного фонда, которые убедили ее отдать деньги для оформления "декларации". Она положила всю наличность в сумку с вещами и передала ее водителю такси, сказав, что посылку отправляет внуку", - говорится в сообщении.

Таксист заметил, что женщина нервничает, отказался от заказа и сообщил о случившимся диспетчеру, который вызвал полицию.

"Стражи порядка приехали к женщине и выяснили, что она пыталась передать киберпреступникам 1 026 000 рублей. Благодаря бдительному водителю такси ей удалось сохранить свои сбережения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказал начальник пресс-службы главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов, слова которого приведены в сообщении.