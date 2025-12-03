В России разработали первую отечественную мультиспектральную камеру для БАС

Она отличается от предыдущих российских решений высоким разрешением снимков и возможностью одновременной съемки в четырех спектральных интервалах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. ГК "Геоскан" и Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН создали первую отечественную односенсорную камеру для мультиспектральной съемки с беспилотников в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Камера отличается от предыдущих российских решений высоким разрешением снимков и возможностью одновременной съемки в четырех спектральных интервалах. Это расширяет возможности беспилотных технологий для научных и отраслевых задач в SWIR-диапазоне: от геологоразведки и мониторинга разлива нефтепродуктов до оценки состояния растительности", - сообщили в пресс-службе.

Съемка в коротковолновом инфракрасном диапазоне позволяет регистрировать отраженное излучение в диапазоне длин волн от 900 до 1 700 нанометров и получать данные, недоступные в видимом спектре. Благодаря этому с помощью камеры можно определять минералогические особенности горных пород, влажность почв и состояние растительности.

Оборудование протестировали на БАС "Геоскан 201". Результаты испытаний показали четкость снимков, низкий уровень шумов и стабильное формирование изображений в четырех каналах SWIR-диапазона. Камера обеспечила перекрытие изображений, необходимое для дальнейшей фотограмметрической обработки. Улучшенное микропрограммное обеспечение системы позволило автоматически настраивать экспозицию камеры.

"SWIR-камера является компактной и эффективной системой для решения широкого круга прикладных задач в геологоразведке, экологическом мониторинге, сельском и лесном хозяйстве. За счет глобального затвора здесь устранены недостатки сканирующих камер, а высокое разрешение матрицы позволило сделать четырехканальную камеру по цене, сравнимой с одноканальной", - отметил руководитель проекта ГК "Геоскан" Никита Прокофьев.

В 2026 году "Геоскан" планирует интегрировать систему и в другие модели БАС для аэрофотосъемки: "Геоскан 401" и "Геоскан 701". Это расширит возможности мониторинга водных объектов, проведения мультиспектральных и геологоразведочных съемок как для работ на малой высоте с детальным огибанием рельефа, так и на обширных территориях.

"Мультиспектральная SWIR-камера, основанная на разделении оптического потока, позволяет реализовать несколько спектральных каналов в одном устройстве, используя всего один сенсор. Разработанная система не требует сканирования, обладает массой менее 100 г, компактна, проста в монтаже и использовании. Это делает камеру очень перспективной для установки даже на небольшие БВС с малой взлетной массой", - отметил заведующий лабораторией НТЦ УП РАН Александр Мачихин.