В Самарской области открыли поликлинику на более чем 1 тыс. посещений в смену

Новое учреждение здравоохранения расположено на четырех этажах и включает детское и взрослое отделения

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Новая многопрофильная поликлиника для взрослых и детей, оснащенная современным оборудованием и рассчитанная на 1 062 посещения в смену, открылась в Волжском районе Самарской области в рамках национального проекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поликлиника в примыкающем к Самаре поселке городского типа Смышляевка Волжского района Самарской области построена по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области" в рамках нацпроекта "Здравоохранение", преемником которого стал нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Новое учреждение здравоохранения расположено на четырех этажах и включает детское и взрослое отделения, включая стоматологическое. В поликлинике также находится женская консультация, лечебно-профилактическое и рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом. В здании также будут работать отделение функциональной диагностики, эндоскопических исследований, физиотерапии, реабилитации, дневной стационар, клинико-диагностическое отделение.

"Важнейшая поликлиника для территории - очень большой запрос был от жителей на то, чтобы в шаговой доступности была организована качественная медицинская помощь. Поликлиника большая, рассчитана на 100 тыс. человек. Сейчас здесь прикреплены более 13 тыс. жителей. Все необходимые врачи работают", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам посещения поликлиники.

Он подчеркнул, что объект построен по нормативам бережливой поликлиники, когда правильно разведены потоки посетителей и входы в отделения. Федорищев заверил, что строительство новых объектов здравоохранения и капремонт существующих будут вестись также в соответствии с этими нормативами.

В 2025 году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в регионе завершается капитальный ремонт 80 объектов здравоохранения, ведется строительство более 70 новых модульных объектов здравоохранения. В том числе на финальной стадии находятся работы по строительству новой детской поликлиники в Самаре. Медучреждения оснащаются современным оборудованием, обновляется автопарк.