В Липецкой областной инфекционной больнице завершился ремонт отделения лучевой диагностики

Работы проведены на средства из областного бюджета

ЛИПЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Отделение лучевой диагностики открылось после капитального ремонта в инфекционной больнице Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В Липецкой областной инфекционной больнице завершен капитальный ремонт отделения лучевой диагностики. Просторные и светлые помещения, оснащенные новой техникой, создают комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Работы проведены на средства из областного бюджета", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, в отделение было закуплено уникальное современное оборудование экспертного класса. В частности, рентгеновский цифровой диагностический комплекс с набором встроенных детекторов и передовым программным обеспечением, а также универсальная ультразвуковая система с сенсорной панелью управления, автоматическим подогревом геля и набором из пяти датчиков.

"Новое оборудование открывает широкие диагностические возможности. Теперь в больнице можно проводить все виды лучевых исследований для пациентов всех возрастных групп, включая новорожденных детей. Новое оборудование поможет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы при самых сложных инфекционных заболеваниях", - отметил Артамонов.

Губернатор добавил, что правительство региона намерено продолжать системно обновлять материально-техническую базу медицинских учреждений области.

"Развитие современной медицинской инфраструктуры - наш безусловный приоритет", - подчеркнул Артамонов.