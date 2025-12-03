В Орловской области подняли останки 313 бойцов Красной армии в 2025 году

Имена 11 из них удалось установить

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковые отряды подняли в этом году останки более 300 красноармейцев на территории Орловской области. Имена 11 человек удалось установить, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Наш регион неразрывно связан с важнейшими событиями в военной истории России. Орел - город воинской славы и первого салюта. На полях Орловско-Курской дуги был окончательно сломан хребет фашистскому зверю. В память о воинах-освободителях на Орловщине активно развивается поисковое движение, проходят "Вахты памяти". В этом году бойцами поисковых отрядов подняты останки 313 красноармейцев, имена 11 из них удалось установить", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

Торжественная церемония состоялась в сквере Танкистов областного центра, в ней приняли участие представители органов власти, участники специальной военной операции, местные жители. Участники церемонии почтили минутой молчания память павших бойцов и возложили цветы к Вечному огню возле памятника героям-танкистам, к братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.

День Неизвестного Солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря, памятная дата была установлена 4 ноября 2014 года. 3 декабря 1966 года прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.