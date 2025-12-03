В Липецкой области отреставрировали здание бывшего реального училища

В частности, строители воссоздали штукатурные фасады, лепной декор и обновили устройство водосточной системы,

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Липецкой области завершило в городе Усмань реставрацию здания бывшего реального училища, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сохранение историко-культурного наследия - это наш долг перед прошлым и инвестиция в будущее. Реставрация здания в Усмани - яркий пример такой работы. Мы не только возвращаем городу его архитектурную жемчужину, но и создаем современные условия для студентов Усманского многопрофильного колледжа. Это комплексный подход: укрепляем связь поколений и развиваем качественное образование в исторической среде", - сказал Артамонов.

В частности, строители воссоздали штукатурные фасады, лепной декор и обновили устройство водосточной системы, сообщил губернатор, отметив, что реставрационные работы проведены за счет областного бюджета.

"Реальное училище в Усмани было официально открыто 1 октября 1909 года, а первые занятия и торжественный молебен в арендованном здании на Никольской площади состоялись 17 января 1910 года. Проект собственного здания был создан в 1911-1918 годах. Здание является редким для Липецкой области примером постройки в стиле модерн и с 1983 года состоит на охране государства как памятник архитектуры регионального значения", - пояснил Артамонов.

Особую художественную ценность представляет внутреннее убранство, созданное в конце 1980 годов по концепции художника Сергея Синельникова, добавил губернатор, отметив, что в 1988 году на главной лестнице были установлены авторские витражи из цветного стекла работы супругов Куликовых, посвященные теме борьбы с неграмотностью в 1920-30 годы.

"За весь период эксплуатации исторический облик фасадов был утрачен незначительно, что и позволило провести качественную реставрацию. Работы по восстановлению памятника обеспечат его сохранность как важной части архитектурного и исторического наследия Липецкой области и создадут комфортные условия для студентов Усманского многопрофильного колледжа", - сказал Артамонов.