Собянин: смещение линии фронта позволило Москве зайти с помощью в новые города ДНР и ЛНР

По словам мэра, столица продолжает оказывать помощь Крыму и Севастополю

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Смещение линии фронта специальной военной операции позволило московским специалистам зайти с помощью в восстановлении инфраструктуры в новые города ДНР и ЛНР. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр".

"Десятки тысяч специалистов из Москвы восстанавливают социальную инфраструктуру, школы, детские сады, жилье, ремонтируют дороги, благоустраивают эти города и так далее. Особенно это актуально, когда линия СВО отодвинулось от Донецка, и можно заходить в районы, которые раньше были просто под прямым артиллерийским обстрелом. И, конечно, там ни о каком восстановлении тогда говорить не приходилось. Сегодня это возможно, мы постепенно заходим в эти районы, в эти города, оказывая содействие восстановлению того, что было разрушено", - сказал Собянин.

По его словам, столица продолжает оказывать помощь Крыму и Севастополю. "Мы финансируем их социальные программы, особенно то, что касается обустройства жилищного сектора, ремонта жилья, ремонта дворов, парков, скверов, дорог и так далее. Несмотря на периодические бомбежки, это восстанавливалось своевременно, и инфраструктура была качественной", - подчеркнул Собянин.

Ранее он отмечал, что столичные специалисты помогают Луганску и Донецку восстанавливать жилые дома, больницы и школы, ремонтировать дороги и мосты, приводить в порядок инженерную инфраструктуру и готовиться к отопительному сезону. В 2025 году к юбилею Луганска были открыты две обновленные парковые территории - сквер Славы и сквер имени Борцов революции.